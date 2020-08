Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Feuer auf Getreidefeld

Bawinkel (ots)

Gestern gegen 17:00 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand auf einem abgeernteten Getreidefeld an der Plankorther Straße in Bawinkel. Die Feuerwehr Bawinkel war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und konnte den ca. 45 Quadratmeter Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Freren, Tel. 05902/99130, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell