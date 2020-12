Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 21.12.2020

Unfall mit 3 verletzten Personen

Am Mo., 21.12.2020, 07.40 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau aus Langelsheim mit ihrem Pkw Fiat die Lange Str. i.R. Ortsausgang Seesen. Auf der ampelgeregelten Europakreuzung wollte sie nach links in die Mühlenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie den Pkw VW Polo einer 53-jährigen Langelsheimerin, welche die Lange Str. ortseinwärts befuhr, und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrerinnen sowie ein 6-jähriger Junge aus dem Pkw Fiat verletzt. Alle Personen wurden zunächst vor Ort erstversorgt und danach in die Klinik nach Goslar gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 22000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

