POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld von Sonntag, 20.12.2020

Diebstahl einer Geldbörse aus einem Pkw

Am Sonnabend, 19.12.2020, zwischen 13:55 Uhr und 14:10 Uhr Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe der Beifahrertür eines geparkten Pkw, Ford Tourneo, eingeschlagen. Im Anschluss wurde das Handschuhfach geöffnet und die darin befindliche Geldbörse entwendet. In der Geldbörse befanden sich ca. 110 EUR Bargeld, Bankkarten und Personaldokumente. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt an der 241, zwischen Clausthal-Zellerfeld und Goslar, am Parkplatz Auerhahn abgestellt. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen/innen, die zu den o.g. Taten tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, oder Tat- bzw. Täterhinweise geben können, werden gebeten sich beim PK Oberharz zu melden (05323/941100).

i.A.Nowak, PHK

