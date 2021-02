Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Mülltonnen in Brand gesteckt

Haslach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden im Bereich der Haslacher Innenstadt mehrere Mülltonnen und gelbe Säcke angezündet. An insgesamt vier verschiedenen Örtlichkeiten musste die Feuerwehr Haslach, brennende Mülltonnen löschen. Bis zwei Uhr morgens waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit drei Fahrzeugen im Einsatz. An zwei der vier Brandstellen entstand Sachschaden an anliegenden Gebäuden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Wer hinter den Ursachen der Brände steckt, ist noch unklar. Beamte des Polizeireviers Haslach ermitteln jetzt wegen Brandstiftung. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07832 975920 entgegengenommen. /pb

