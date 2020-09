Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Waldbrand möglicherweise durch Lagerfeuer verursacht

Frankelbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Rund 10.000 Quadratmeter Wald haben am Montagnachmittag am Trekkingplatz gebrannt. Vermutlich kurz nach 15 Uhr entfachte das Feuer. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Brand von einem Lagerfeuer aus in den Wald übergriff. Die Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden brachten die Flammen unter Kontrolle. Die Wehrleute löschten den Waldbrand. Die Schadenshöhe steht aktuell nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. |erf

