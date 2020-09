Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Unfälle mit Fahrerflucht am Sonntag

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Unfallfluchten sind der Polizei am Sonntag gemeldet worden. Zu allen Vorfällen sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150.

Zwischen 16 und 17.45 Uhr wurde in der Straßburger Allee ein VW Polo gerammt und beschädigt. Der Wagen stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Kinos. Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkam, entdeckte er den Schaden an der hinteren Fahrertür. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

In der Friedenstraße wurde zwischen 11 und 18.40 Uhr ein Transporter beschädigt. Nach den Spuren zu urteilen, stieß ein Klein-Lkw oder ein anderer Transporter beim Ausparken gegen die Seitenwand des Ford Transit, der auf der Straßenseite gegenüber abgestellt war. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Am Abend meldete sich der Besitzer eines Audi A3, um einen Unfall mit Fahrerflucht anzuzeigen. Nach Angaben des 23-Jährigen wurde sein Wagen in der Europaallee auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses beschädigt. Als er kurz vor 22 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, fand er einen Schaden an der hinteren Stoßstange. Hinweise auf den Verursacher konnte der Mann nicht geben. Die Ermittlungen laufen. |cri

Polizeipräsidium Westpfalz



