Polizei Mettmann

POL-ME: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall - Monheim - 2005161

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (27. Mai 2020) kam es auf der Straße "Am Kielsgraben" in Monheim zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Zudem wurde ein 35 Jahre alter Autofahrer aus Monheim leicht verletzt.

Das war geschehen:

Gegen 18:20 Uhr fuhr ein 70-jähriger Monheimer mit seinem Kia Carnival aus der Hans-Georg-Schukat-Straße nach links auf die Straße "Am Kielsgraben". Dabei übersah er offensichtlich den Skoda Superb eines 35-jährigen Monheimers, der vorfahrtberechtigt über den Kielsgraben in Richtung Baumberger Chaussee unterwegs war. Beide Autos wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt - der Skoda sogar so stark, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Zudem wurde der 35-jährige Monheimer bei dem Unfall leicht verletzt.

Insgesamt beläuft sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden auf eine Summe von rund 14.000 Euro.

