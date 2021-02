Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahrt unter Drogeneinfluss

Kehl (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer geriet am Dienstagabend gegen 22 Uhr in eine Kontrollstelle der Polizei Kehl in der Richard-Wagner-Straße. Die bei dem Audi-Lenker durchgeführte Kontrolle legte den Verdacht nahe, dass sich der Fahrer unter Einfluss von Drogen hinter das Steuer gesetzt hatte. Eine freiwillig abgegebene Urinprobe bestätigte den Verdacht. Den Fahrer des Pkw erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie ein Verstoß gegen die geltenden Ausgangsbeschränkungen der Corona-Verordnung. /pb

