Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw beschädigt und geflüchtet

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten die Außenspiegel zweier Pkw, die an der Stolzenbergstraße parkten. Ein Anwohner hörte am 1. Juni (Montag), gegen 22.40 Uhr Stimmen und laute Geräusche. Aus dem Fenster sah er zwei männliche Personen auf einem Fahrrad, die auf der Stolzenbergstraße in Richtung Kirchstraße fuhren. Diese hatten offenbar die Außenspiegel mehrerer parkender Fahrzeuge beschädigt. Der Zeuge versuchte die Personen zur Rede zu stellen, diese fuhren jedoch in Richtung Kirchstraße davon. Sie waren etwa 16 Jahre alt und sprachen in deutscher Sprache. Wer hat die beiden Täter beobachtet oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0.

