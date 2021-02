Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz

Kreis Rottweil) Hauserker gestreift und abgehauen (09.02.2021)

Sulz (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen in der Brühlstraße. Er streifte einen vorstehenden Gebäudeerker und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern. Der Verursacher muss ein Fahrzeug mit höherem Aufbau, ähnlich einem Laster oder Bus, gefahren haben. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, dies dem Polizeiposten Sulz, Telefon 07454 92746, mitzuteilen.

