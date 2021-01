Polizeipräsidium Ludwigsburg

Am Samstag gegen 15.55 Uhr befuhr eine 19-jährige Hyundai-Lenkerin die Kreisstraße von Affalterbach kommend in Richtung Remseck-Hochdorf. Am Ende einer Rechtskurve kam die Fahrerin zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch dagegen zu lenken, brach ihr Fahrzeug aus, schanzte links über eine Böschung und überschlug sich mehrfach im angrenzenden Acker. Das Fahrzeug kam ca. 50 Meter außerhalb der Fahrbahn im Acker zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein entgegenkommender Ford wurde von umherfliegenden Fahrzeugteilen und Steinen beschädigt, die 49-jährige Lenkerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5000 Euro, der entstandene Flurschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Der Hyundai wurde durch einen Abschleppdienst aus dem Acker gezogen und abgeschleppt. Vor Ort waren die Feuerwehr Remseck mit 3 Fahrzeugen und 14 Wehrleuten, ein Notarzt und ein Rettungswagen sowie eine Streife des Polizeireviers Marbach eingesetzt.

