Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Aufgebrochene Kellerräume in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag nutzten unbekannte Täter ein offenstehendes Kellerfenster, um in ein Mehrfamilienhaus in der Nähe des neuen Friedhofes von Kornwestheim zu gelangen. Im Gebäude selbst verschafften sich die Eindringlinge noch gewaltsam Zutritt zu zwei Kellerräumen. Die Ermittlungen zu dem entstandenen Sachschaden sowie dem Diebesgut dauern an. Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 07154 / 1313-0 zu melden.

