Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Kreis Konstanz) Unfallflucht

Polizei sucht Zeugen (09.02.2021)

Singen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 7.40 Uhr und 13.20 Uhr in der Schlachthausstraße. Ein Autofahrer beschädigte einen geparkten Audi A1, der vor dem Haus Nummer 23 stand. Ohne sich um den Schaden an der linken Seite zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Den Schaden am Audi schätzte die Polizei auf rund 3.500 Euro. Personen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell