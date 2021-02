Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Mehrere Arbeitsgeräte plötzlich verschwunden 7.2.21

Deißlingen (ots)

Von einem Grundstück in der Schützenstraße sind in den letzten Tagen offenbar mehrere Gerätschaften abtransportiert worden und seither verschwunden. Dem Eigentümer fehlen zwei Motorsägen, ein Rasentraktor, eine Kreissäge sowie ein Laubgebläse und weitere Geräte, die im Freien auf dem derzeit unbewohnten Grundstück aufbewahrt waren. Möglicherweise stehen ein unbekannter Mercedes- und ein Opel-Fahrer mit dem Abtransport in Verbindung, die letzten Sonntag an dem Grundstück gesehen wurden. Hinweise zu dem Fall hierzu nimmt die Polizei Rottweil unter Telefon 0741 477-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell