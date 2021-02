Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Böhringen/ Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall auf der Singener Straße - Polizei sucht Zeugen (09.02.2021)

Böhringen (ots)

Rund 5000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr auf der Singener Straße, auf Höhe der Zufahrt zum Tennisplatz ereignet hat. Ein 28-jähriger Fahrer eines VW-Transporters fuhr rückwärts in die Singener Straße ein. In diesem Moment fuhr ein 40-jähriger VW-Passat-Fahrer auf der Singener Straße, so dass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen zum Unfallhergang bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, in Verbindung zu setzen.

