Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen/ Landkreis Konstanz) Nächtlicher Einbruch in Steißlinger Golfclub-Restaurant (09.02.2021)

Steißlingen (ots)

Ein Einbruch in das Restaurant des Golfclubs ereignete sich in der vergangenen Nacht. Unbekannte schlugen am Dienstag gegen 23.15 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Büroräumlichkeiten und den angrenzenden Shop. Dort entwendeten sie Bargeld in geringer Höhe. Personen, die Verdächtiges beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen (Tel. 07731 8880) zu wenden.

