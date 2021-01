Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrolle im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag in der Mainzer Straße kontrolliert. Stadteinwärts nahmen die Beamten Autofahrer unter die Lupe. Am Nachmittag herrschte wenig Verkehr. Innerhalb einer Stunde beanstandeten die Ordnungshüter zwei Fahrer, die verbotswidrig ihr Handy benutzten. Bei zwei Fahrzeugen war die Beleuchtung nicht in Ordnung, einmal fehlte der Verbandkasten und bei einem weiteren Auto war die Hauptuntersuchung abgelaufen. Die Betroffenen erhielten eine Kontrollaufforderung, innerhalb einer festgelegten Frist sind sie aufgefordert, die Mängel zu beseitigen, teilweise müssen sie mit einem Bußgeld rechnen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell