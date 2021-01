Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots)

Weil er entgegengesetzt der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand parkte, hat eine Streife am Montagabend am Opelkreisel einen Lkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Um zu verhindern, dass der Fahrer mit seinem Lkw losfährt, wurden ihm die Ladepapiere, sowie die Zulassungsbescheinigung und der Führerschein abgenommen. Die Unterlagen kann er abholen, wenn er wieder nüchtern ist. |elz

