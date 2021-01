Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Tageswohnungseinbruch - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen - Nutzen Sie das Präventionsangebot der Kripo

Meerbusch-Büderich (ots)

Am Mittwoch (13.01.), zwischen 13:30 und 14 Uhr, versuchte ein Unbekannter, gewaltsam in ein Haus an der Niederlöricker Straße einzudringen. Ob er seinen Versuch aufgab, weil er bemerkte, dass noch ein Bewohner zuhause war oder weil ihm die Wohnungstür zu viel Widerstand bot, ist Gegenstand der derzeit laufenden polizeilichen Ermittlungen. Eine Beschreibung des ungebetenen Besuchers liegt leider nicht vor.

Zeugen, die am Mittwoch an der Niederlöricker Straße in Büderich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden um einen Anruf beim Kriminalkommissariat 14 gebeten (02131 300-0).

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Einbrecher aktiv. Machen Sie Tätern das Leben schwer! Lassen Sie sich vom Team der polizeilichen Kriminalprävention informieren und nutzen Sie Ihre Chance auf eine Telefonberatung, immer mittwochs bis Mitte März, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr (Rufnummern 02131 300-25518 und -25512).

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

