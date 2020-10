Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf- Festnahme eines alkoholisierten Fahrzeugführers aufgrund Haftbefehl

Herdorf (ots)

In der Nacht zum 15.10.2020 bemerkte eine Streifenwagenbesatzung im Bereich Kupferhütte in Herdorf einen abgestellten Pkw in dem sich zwei Männer befanden. Bei einer sich anschließenden Kontrolle der Personen konnte eine erhebliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers festgestellt werden; der den Pkw Mercedes unmittelbar vor der Kontrolle noch gefahren hatte. Ein Alcotest bei dem Fahrer ergab 2,40 Promille. Weiterhin bestanden gegen den 44-Jährigen zwei Haftbefehle, so dass er nach Abschluss der Blutprobe ins Gewahrsam der hiesigen Dienststelle verbracht wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

