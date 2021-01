Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeug prallt gegen Baum

Jüchen (ots)

Möglicherweise ein medizinischer Notfall führte am Mittwoch (13.01.), gegen 20:30 Uhr, zu einem Unfall, bei dem ein 24-jähriger Autofahrer am Adenauerplatz von der Straße abkam und gegen einen Baum fuhr. Der Pkw wurde hierbei stark beschädigt. Rettungskräfte kümmerten sich um den verunglückten Jüchener und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und schließt derzeit nicht aus, dass es sich um eine medizinische Ursache handeln könnte. Der Wagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

