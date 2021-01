Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Durstiger Einbrecher kann fliehen

Mehlingen (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist ein Unbekannter in einen Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße eingebrochen. Der Täter warf eine Glasscheibe ein und gelangte über einen Seiteneingang in den Verkaufsraum. Er entwendete alkoholische Getränke und entkam unerkannt.

Bei der Tatausführung löste der Einbrecher um 3.15 Uhr Alarm aus. Eine Überwachungskamera filmte das Geschehen. Auf den Videoaufnahmen ist ein etwa 25 bis 40 Jahre alter Mann zu erkennen, der mit einem Stein ein Glaselement einwirft.

Der Einbrecher ist schlank. Er trug einen hellen Kapuzenpulli mit einem auffälligen Frontaufdruck. Er war mit einer engen Jeanshose im "Used-Look" und einer Camouflage-Jacke bekleidet.

Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Bei der Fahndung nach dem Täter stellten die Beamten einen weiteren Einbruchsversuch in ein Restaurant in der Nähe fest. Die Glastür der Gaststätte hielt dem Aufbruchsversuch jedoch stand. Es entstand lediglich Sachschaden in unbekannter Höhe.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |mhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell