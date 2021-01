Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand: Glücklicherweise falscher Alarm

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mehrere Anrufer meldeten am Montag der Polizei einen Brand in der Johannisstraße. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Vormittag aus. Laut der Anrufer brannte es in einem Neubau. Der vermeintliche Unglücksort konnte ausfindig gemacht werden. Auf einer Baustelle hatten Arbeiter in einem Fass Holz verbrannt. Eine Gefahr bestand nicht. |erf

