Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen: Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus im Tulpenweg - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 21.10.2020, im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 21 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus im Tulpenweg eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten durch das Aufhebeln eines Badezimmerfensters in das Anwesen und betraten dort nahezu alle Räumlichkeiten und durchsuchten diese.

Die Anwohner waren in diesem Zeitraum nicht Zuhause. Nach jetzigen Erkenntnisse wurde nichts entwendet.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641/582-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen im Tatzeitraum rund um das Wohngebiet.

