Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: Verdacht der Brandstiftung an einem Roller - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Über Notruf wurde bereits am Mittwoch, 21.10.2020, gegen 01:15 Uhr, von mehreren Anrufern ein brennender Roller in der Tennenbacherstraße in Neuenburg gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei stand der Roller bereits komplett in Flammen. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf den daneben geparkten VW Bus übergegriffen. Der Roller brannte bis auf den Rahmen aus und es entstand ein Schaden von ungefähr 1000 Euro. Der Feuerwehr gelang es zwar, den Brand an dem VW Bus zu löschen, trotzdem entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 10 000 Euro.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20./ 21.10.2020) verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der näheren Umgebung der Tennenbacherstraße in Neuenburg beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt diese unter der Rufnummer 0761-882-2880 entgegen.

dm

