Goldenstedt- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 05. Juli 2020, gegen 17.55 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 52-jährigen PKW-Fahrer aus Goldenstedt in der Bahnhofstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 52-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 05. Juli 2020, gegen 21.23 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 46-jährigen Fahrradfahrer aus Lohne in der Straße Neuer Markt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,47 Promille. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Steinfeld- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 05. Juli 2020, gegen 17.15 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus Steinfeld beabsichtigte von der Bahnhofstraße nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Hierbei übersah diese einen 18-jährigen Fahrradfahrer, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2500 Euro.

