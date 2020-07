Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cappeln- Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitag, 03. Juli 2020, 09.30 Uhr, und Sonntag, 05. Juli 2020, 16.30 Uhr, kam es in der Schlehenstraße zu einem versuchten Wohnhauseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte eine Seitentür eines dortigen Wohnhauses aufzuhebeln. Hierbei blieb es bei einem Versuch. Ein Zugang zum Wohnhaus konnte sich der Täter nicht verschaffen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

Löningen- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 04. Juli 2020, 20.00 Uhr, und Sonntag, 05. Juli 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Straße Windhorster Weg zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter entfernte das hintere Kennzeichen von einem BMW 218d, wobei an einer Stelle der Lack an der Heckklappe zerkratzt wurde. Der PKW war auf einer Hofzufahrt eines Wohnhauses abgestellt. Das Kennzeichen konnte im Nahbereich wieder aufgefunden werden. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg- Fahren unter Alkohol und- Drogeneinfluss

Am Sonntag, 05. Juli 2020, gegen 08.12 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 21-jährigen PKW-Fahrer aus Emstek in der Straße Wiesenweg. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Ein Drogenvortest verlief positiv. Dem 21-jährigen PKW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Garrel- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 05. Juli 2020, gegen 20.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 27-jährigen PKW-Fahrer aus Garrel in der Petersfelder Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ferner konnten die Polizeibeamten bei dem 27-Jährigen eine geringe Menge einer Substanz feststellen, bei dieser der Verdacht besteht, dass es sich um Betäubungsmitteln handeln könnte. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

