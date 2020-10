Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von Baustelle

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Feldberg;]

In der Nacht von Dienstag, 20.10.2020, auf Mittwoch, 21.10.2020, wurde auf einer Baustelle in der Feldberg Straße in Feldberg, ein circa 30 Meter langes Starkstromkabel im Wert von über 1.000 Euro entwendet.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet evtl. Zeuge sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

