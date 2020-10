POL-FR: Bötzingen - Umzug des PolizeipostensBötzingen - Umzug des Polizeipostens

Polizeipräsidium Freiburg

Bötzingen - Umzug des Polizeipostens

Freiburg (ots)

Seit dem 27.05.2020 ist der Polizeiposten Bötzingen in neue Räumlichkeiten in der Bergstraße 6c in 79268 Bötzingen umgezogen. Vor 28 Jahren, also 1992, bezogen damals 3 Polizisten den Posten in der Wasenweilerstraße. Aus den ursprünglichen 3 Beamten wurden mittlerweile 5 unter der Leitung von Polizeihauptkommissar Armin Zeller. Der Posten ist von Montag bis Freitag zwischen 07:30 Uhr und 16:30 Uhr zu erreichen. Gerne können sie nach telefonischer Rücksprache einen Termin vereinbaren. Die Telefonnummer ist unverändert die 07663/6053-0.

