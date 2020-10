Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausfriedensbruch in Hotel

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am Dienstag den 20.10.2020, gegen 22.45 Uhr betrat eine 36-jährige Frau ein Hotel am Postplatz in Neustadt. Der Hoteleigentümer beobachtete die ihm unbekannte Frau dabei, wie sie aus dem Schlüsselschrank an der Rezeption einen Schlüssel entnahm und das entsprechende Zimmer aufsuchte. Da für das Zimmer keinerlei Reservierungen oder Buchungen vorlagen sprach der Hotelier die Frau an und forderte sie auf, das Zimmer sofort zu verlassen. In der Folge beleidigte die Frau den Hotelier und weigerte sich, dass Zimmer zu verlassen. Dieser rief daraufhin die Polizei. Durch die Polizei Neustadt wurde die Situation vor Ort geklärt und Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gestellt.

