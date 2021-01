Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Kreis Kaiserslautern (ots)

Ein Verletzter sowie ein Auto mit Totalschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagvormittag auf der L 500, zwischen Trippstadt und Stelzenberg ereignete. Ein 35-jähriger Mann aus dem Kreis Kaiserslautern befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße in Richtung Stelzenberg. Vermutlich aufgrund winterglatter Fahrbahn verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Beifahrerseite mit einem Baum. Der 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. An seinem Wagen entstand ein Totalschaden in vierstelliger Höhe. |elz

