POL-UL: (BC) Laupheim - Ladendieb geschnappt

Eine Zeitschrift und eine Sonnenbrille nahm ein 30-Jähriger am Mittwoch in Laupheim mit.

Gegen 18.30 Uhr beobachtete ein Zeuge den 30-Jährigen in einem Einkaufsgeschäft in der Erwin-Rentschler-Straße. Der steckte eine Zeitschrift und eine Sonnenbrille in seinen Rucksack. An der Kasse bezahlte er lediglich ein paar Lebensmittel. Danach verließ er das Geschäft. Auf dem Parkplatz hielt der Zeuge ihn fest. Eine verständigte Polizeistreife überprüfte den Mann. Bei der Durchsuchung des Rucksackes fanden die Beamten die nichtbezahlten Gegenstände und 19 Schachteln Zigaretten. Wo die her stammten, muss noch ermittelt werden.

