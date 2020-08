Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall bei Fahrstreifenwechsel (26.08.2020)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro kam es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Zeughausstraße. Ein 33-jähriger Seat-Fahrer war stadtauswärts unterwegs, als er auf Höhe der Abzweigung zum Parkplatz "Innenstadt" auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte. Dabei übersah er eine versetzt hinter ihm fahrende 41-jährige Audi-Fahrerin, woraufhin es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Beide Autos waren weiterhin fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell