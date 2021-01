Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto kommt von Straße ab

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In Baalborn streifte am Montag eine Autofahrerin mit ihrem Wagen die Außenwand einer Garage. Die 35-Jährige war am Morgen in der Otterberger Straße in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Mit ihrem Pkw touchierte sie die Mauer einer Garage. Die Polizei geht davon aus, dass die 35-Jährige auf der schneebedeckten Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr. An der Wand entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. |erf

