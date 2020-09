Polizei Dortmund

POL-DO: Achtung! Enkeltrickbetrüger immer skrupelloser!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0970 Die erfundenen Geschichten von Enkeltrickbetrügern werden immer dreister und stoßen aktuell in immer perfidere Bereiche. Statt um finanzielle Schwierigkeiten wie zum Beispiel bei einem Hauskauf, geht es jetzt wortwörtlich um Leben oder Tod.

Am 4. September wurde eine Dortmunder Seniorin von einer Frau angerufen. Sie gab an, ihre Tochter zu sein. Sie war vollkommen aufgelöst und im Hintergrund weinte ein Kind. Die angebliche Tochter gab an, dass sie gerade eine dreifache Mutter auf ihrem Fahrrad totgefahren habe. Sie brauche jetzt Geld für eine Kaution. Das Gespräch wurde dann an eine falsche Kriminalbeamtin übergeben, die 50.000 Euro für die Kaution forderte. Die Seniorin legte auf und rief ihre Tochter an, die den Schwindel auffliegen ließ.

Eine weitere, nicht weniger perfide Geschichte ereignete sich am 7. September. Ein falscher Enkel rief bei einer älteren Frau an und teilte mit, im Klinikum Nord als Patient zu liegen. Er bräuchte ein wichtiges Serum um zu überleben, dieses würde 30.000 Euro kosten. Der unbekannte Betrüger fing an zu weinen und erhöhte permanent den Druck auf die Seniorin. Schlussendlich kam es zu einer Geldübergabe von 16.000 Euro an einen Unbekannten vor der Haustür.

Die Polizei warnt! Seien sie grundsätzlich skeptisch am Telefon, wenn es um Geldzahlungen geht. Legen Sie auf und rufen sie die echten Verwandten an! Bitte informieren und sensibilisieren Sie ältere Menschen in ihrem Umfeld! Lassen Sie ihre Telefonnummer aus den Telefonbüchern löschen!

Weitere Informationen gibt es hier:

https://dortmund.polizei.nrw/artikel/kriminalitaet-zum-nachteil-von-senioren

www.polizei-beratung.de

https://polizei.nrw/artikel/weitere-straftaten-bei-denen-senioren-im-fokus-stehen

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell