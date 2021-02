Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Zu schnell bei Schneeglätte 10.2.21, 16 Uhr

Rottweil (ots)

Für die Straßenverhältnisse zu flott war am Mittwochnachmittag eine Kleinwagenfahrerin in der Balinger Straße unterwegs. Die 31-Jährige am Steuer des Suzuki kam deswegen von der Straße ab und krachte gegen eine Straßenlaterne. Die Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand jedoch ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

