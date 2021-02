Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) 5.000 Euro Sachschaden nach Frontalzusammenstoß

Donaueschingen (ots)

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw ist es am Mittwoch, 10. Februar, auf der Friedrich-Ebert-Straße gekommen. Gegen 16.30 Uhr kam ein 25-Jähriger mit seinem Opel am Kurvenausgang, der auf die "Eisenbahnbrücke" zuläuft, ins Schleudern. In der Folge stieß er mit dem BMW eines 29-jährigen Fahrers zusammen, der ihm entgegenkam. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der BMW wurde in Höhe von circa 3.500 Euro beschädigt.

