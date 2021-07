Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Bushaltestelle beschädigt & Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Blaufelden: Bushaltestelle beschädigt

Zwischen Donnerstagnachmittag, 17:30 Uhr und Freitagmorgen, 9:30 Uhr wurde die Teilverglasung der Bushaltestelle am Schulzentrum mit einem Stein eingeworfen. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Telefonnummer 07953 925010 entgegen.

Stimpfach: Von Straße abgekommen

Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Audi A5 befuhr am Freitagmorgen gegen 7:30 Uhr die Kreisstraße 2643 von Weipertshofen in Fahrtrichung Alexandersreut. Kurz nach Ortsende Weipertshofen überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw und kam beim Wiedereinscheren in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern und schließlich von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er mit zwei Bäumen und kam letztlich zum Stehen. Der 20-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die beiden Bäume wurden beim Unfall ebenfalls beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell