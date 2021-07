Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 26-Jähriger wurde das Opfer eines Betruges - Fahrzeugscheibe eingeschlagen - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Ein Leichtverletzter

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 1000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend ereignete. Kurz vor 22 Uhr bog ein 29-Jähriger mit seinem VW Golf von der Ulmer Straße kommend, in die Industriestraße ein. Hierzu verringerte er seine Fahrgeschwindigkeit, was ein 47-Jähriger, der mit seinem BMW hinter ihm fuhr zu spät bemerkte. Beim Auffahren auf den VW erlitt der 47-Jährige leichte Verletzungen.

Aalen: 3000 Euro Sachschaden

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 55-Jährige am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Opel im Parkhaus Caroline-Fürgang-Straße einen Pfosten beschädigte.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 44-Jährige ihren Mazda am Donnerstagmittag gegen 13.15 Uhr an einer Ampel in der Gartenstraße anhalten. Ein 23-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Toyota auf, wobei ein Schaden von rund 2000 Euro entstand.

Aalen: Leichtkraftrad übersehen

Beim Ausfahren einer Grundstückseinfahrt auf die Schleifbrückenstraße übersah ein 59-jähriger Lkw-Fahrer am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr ein von links kommendes, dreirädriges Leichtkraftrad und streifte dieses. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 2500 Euro Schaden

An der Einmündung Kantstraße / Hegelstraße missachtete eine 31-Jährige am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr die Vorfahrt eines 42-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw Hyundai und Mercedes Benz entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Ellwangen: Zu schnell gefahren

Auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Aalen/Westhausen und Ellwangen verlor ein 32-Jähriger am Freitagmorgen gegen 5 Uhr wegen zu schnellem Fahren auf regennasser Straße und Aquaplaning die Kontrolle über seinen Mercedes AMG. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, streifte einen Lkw und prallte dann gegen die Leitplanke der Mittelfahrspur. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro; der 32-Jährige blieb unverletzt.

Neuler: Fahrzeug übersehen

Gegen 11.20 Uhr am Donnerstagvormittag befuhr ein 63-Jähriger mit einem Mercedes Benz die Landesstraße 1073 zwischen Adelmannsfelden und Ellwangen. An der Einmündung zur Kreisstraße 3234 übersah er einen vorfahrtsberechtigten Fiat eines 81-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden; beide waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen zwischen 10 und 10.25 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Pkw Skoda, der in dieser Zeit auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Lorch: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Bislang Unbekannte schlugen am Donnerstagabend zwischen 18 und 22 Uhr die Scheibe eines Pkw Skoda ein, der in der Wilhelmstraße abgestellt war. Die Täter warfen anschließend eine geöffnete Packung Mehl in den Pkw, wobei dieses im gesamten Innenraum verteilt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Waldstetten: 5000 Euro Schaden

Von der Gmünder Straße bog ein 27-Jähriger am Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr mit seinem Pkw in eine Hofeinfahrt ein. Da er hierbei den Blinker wohl zu spät setzte, erkannte ein nachfolgender Autofahrer die Situation zu spät und fuhr auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: 26-Jähriger wurde das Opfer eines Betruges

Ein 26-Jähriger wurde am Mittwoch das Opfer eines Betruges, durch den ihm ein Schaden von 2100 Euro entstand. Der junge Mann erhielt zunächst eine Mail, in der sich der Betrüger als sein Chef ausgab. Unter dem Vorwand, dass der 26-Jährige am Folgetag einen wichtigen Auftrag zu erledigen habe, bat der angebliche Chef um die Handynummer des 26-Jährigen. Per WhatsApp erhielt der gutgläubige Mann dann mehrere Aufforderungen, Gutscheinkarten von verschiedenen Anbietern zu besorgen. In der Annahme, dass die Aufträge tatsächlich von seinem Chef stammen, leistete er den Anweisungen Folge. Als der 26-Jährige bei erneuten Forderungen skeptisch wurde und bei seinem Arbeitgeber nachfragte, erkannte er, dass er einem Betrüger aufgesessen war.

Westhausen: 48.000 Euro Sachschaden

Rund 48.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen gegen 5 Uhr auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen/Westhausen ereignete. Ein 40-Jähriger hatte seinen Sattelzug abgebremst, da sich unmittelbar vor ihm ein Verkehrsunfall ereignet hatte. Ein 43-Jähriger, der mit seinem Sattelzug hinter dem 40-Jährigen fuhr, fuhr zunächst ohne zu reagieren weiter. Als er die Situation erkannte, wich er mit seinem Lkw nach rechts aus, prallte hierbei gegen die Leitplanke und streifte dann den stehenden Sattelzug auf der kompletten Längsseite. Beide Lkw-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Unfall wegen Aquaplaning

Nicht angepasste Geschwindigkeit und Aquaplaning waren die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstagabend gegen 21 Uhr ein Sachschaden von rund 9000 Euro entstand. Mit seinem BMW schleuderte ein 19-Jähriger auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Aalen/Oberkochen und Aalen/Westhausen gegen die Leitplanken. Der 19-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

