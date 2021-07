Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Rot am See: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Pkw-Lenker befuhr am Donnerstag gegen 15 Uhr die L1033 von Rot am See in Richtung Lenkerstetten. Kurz vor dem Ortseingang hielt er die rechte Fahrbahnseite nicht ein, sodass ein Entgegenkommender in Richtung Grünstreifen ausweichen musste. Es entstand Sachschaden. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunklen Opel, womöglich einen Meriva, gehandelt haben. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Rot am See unter Telefon 07955 454 entgegen.

Mainhardt: Lkw kommt von Fahrbahn ab

Ein 61 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges war am Donnerstagnachmittag auf der B14 unterwegs. Gegen 15 Uhr kam bei Aschenhütte aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum sowie Verkehrszeichen. Der 61-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Die Feuerwehr aus Mainhardt war mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften am Unfallort. Die Bergung des Sattelzuges dauerte mehrere Stunden an, sodass die B14 bis 19.45 Uhr komplett gesperrt war.

Braunsbach: Zu schnell unterwegs

Am frühen Freitagmorgen kamen zwei Autofahrer aufgrund der starken Regenverhältnisse von der BAB 6 ab. Gegen 4.30 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Mercedes die Strecke zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Schwäbisch Hall. Dabei war er auf der nassen Fahrbahn zu schnell unterwegs, sodass er aufgrund Aquaplanings nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Schutzplanken prallte. An seinem Pkw entstand rund 6000 Euro Schaden. Im Bereich desselben Streckenabschnitts war gegen 4.50 Uhr eine 29-Jährige ebenfalls zu schnell unterwegs und kam mit ihrem Mitsubishi zunächst nach links ab, stieß gegen die Betonleitwände, ehe sie nach rechts schleuderte und gegen die dortigen Schutzplanken prallte. An dem Fahrzeug entstand rund 3000 Euro Schaden, es musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell