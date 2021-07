Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsätze - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Welzheim: Fahrzeugbrand

Ein 58-jähriger Fahrer eines Pkw Renault befuhr am Donnerstag kurz vor 8.30 Uhr die Lorcher Straße, als sein Pkw unerwartet Feuer fing. Nachdem der Autofahrer dies bemerkt hatte, hielt er an und stieg noch rechtzeitig aus seinem brennenden Auto aus. Das Fahrzeug brannte letztlich völlig aus. Die örtliche Feuerwehr war mit 14 Einsatzkräften beim Löscheinsatz tätig. Der Autofahrer blieb physisch unversehrt, musste jedoch nach dem Vorfall vom Rettungsdienstes medizinisch betreut werden. Das Fahrzeug wurde letztlich abgeschleppt. Die Brandursache ist noch unklar, ein technischer Defekt am Fahrzeug gilt jedoch als sehr wahrscheinlich.

Waiblingen: Betrunkener Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein betrunkener Radfahrer querte am Mittwochabend gegen 22 Uhr die Bahnhofstraße ohne ausreichend auf den Verkehr zu achten. Er übersah einen Mercedes-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 45-jährige Zweiradfahrer wurde dabei leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Weil der Mann mit über 2,8 Promille mit dem Rad unterwegs gewesen war, wurde von der Polizei eine Blutuntersuchung veranlasst und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Fellbach: Feuerwehreinsatz

Wegen eines Schwelbrandes in einem Mehrfamilienhaus in der Christofstraße war die örtliche Feuerwehr am Donnerstag gegen 13.40 Uhr mit vier Fahrzeugen ausgerückt. Die 22 Einsatzkräfte mussten zum Glück nicht wirklich eingreifen. In einer Wohnung hatte lediglich ein Kühlschrank vermutlich infolge eines Defekts angefangen zu qualmen. Die Bewohnerin hatte daraufhin sofort die Feuerwehr gerufen. Nach dem Löscheinsatz wurde die betroffene Wohnung ausreichend belüftet, sodass die Bewohnerin wieder in ihr Heim zurückkonnte. Der Schaden in der Wohnung blieb gering.

Backnang: Qualmender Mülllaster

Ein Brand im Innern eines Müllfahrzeugs löste am Donnerstagmittag einen Löscheinsatz der Feuerwehr aus. Das Fahrzeug war im Bereich Bachstraße/Hühnersteige gegen 14 Uhr im Einsatz, als es plötzlich im Sammelbehälter anfing stark zu qualmen. Der Schmorbrand wurde dann mittels Löschmittel eingedämmt. Als das Fahrzeug nicht mehr qualmte und der Schmorbrand unter Kontrolle war, fuhr das Fahrzeug in Begleitung der Feuerwehr und Polizei zum Industriegebiet, wo es auf einem Betriebshof kontrolliert entleert und der Brand bekämpft wurde. Am Müllfahrzeug entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräfte im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell