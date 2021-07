Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Schule, zerkratztes Dreirad

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus Schule

Diebe entwendeten von Mittwoch auf Donnerstag aus einem Unterrichtsraum des Lisa-Meitner-Gymnasiums in der Bürgermeister-Demuth-Allee einen Beamer sowie eine Kamera. Der Wert der Gegenstände wird auf 850 Euro geschätzt. Zudem verursachten die Diebe Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bereits im Zeitraum zwischen dem 30. Juni und 05. Juli wurde aus der Mensa der Schule ein Beamer entwendet. Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800 entgegen.

Schrozberg: Zerkratztes Dreirad

In der Nacht auf Mittwoch wurde ringsum ein motorisiertes Dreirad zerkratzt, das in einer Hofeinfahrt in der Bahnhofstraße abgestellt war. Der Schaden wird auf 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter Telefon 07953/341 entgegen.

