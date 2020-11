Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Diebe zogen durch die Gärten * Wer schrammte beim Vorbeifahren den Audi? * Weitere Anrufe falscher Polizisten * Polizei stoppt ekelhafte Fracht *

OffenbachOffenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Diebe zogen durch die Gärten - Offenbach

(aa) Diebe stahlen in der Nacht zum Sonntag zwei Fahrräder und eine Säge. Dabei betraten die Täter zwischen 20 und 9 Uhr vier Wohnhausgrundstücke. Zunächst betraten sie das Grundstück eines Einfamilienhauses und nahmen die Räder aus dem Schuppen. Danach stiefelten die Unbekannten über die jeweiligen Maschendrahtzäune der Nachbaranwesen und beschädigten diese. Von dem zweiten Grundstück stahlen die Diebe die elektrische Säge und versuchten auf einem dritten den dortigen Schuppen zu öffnen. Vermutlich flüchteten die Täter in Richtung Fußballgelände. Die Polizei bittet Anwohner und Passanten, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Wer schrammte beim Vorbeifahren den Audi? - Zeugen gesucht - Neu-Isenburg

(aa) Ein unbekannter Fahrzeugführer hinterließ am Samstagmittag in der Nachtigallenstraße an einem geparkten Audi einen Schaden von etwa 7.500 Euro, um den er sich allerdings nicht scherte. Der schwarze A8 stand zwischen 13 und 15 Uhr in der Einbahnstraße in Höhe der Hausnummer 52. Der Verursacher hatte vermutlich beim Vorbeifahren den Audi gestreift. Dies könnten Anwohner und Passanten gehört und dann etwas gesehen haben. Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Einbrecher hebelten die Terrassentür auf - Dreieich/Buchschlag

(aa) Einbrecher waren am Wochenende in ein Haus im Breitseeweg eingedrungen und haben in allen Räumen die Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie Geld und Schmuck. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 15 Uhr; es wurde die Terrassentür aufgehebelt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Wer sah die Unfallflucht in der Rheinstraße? - Langen

(aa) Bereits am vergangenen Donnerstag wurde in der Rheinstraße auf dem Parkplatz hinter dem tegut-Markt ein VW angefahren. Der schwarze Tiguan stand zwischen 11 und 12.15 Uhr dort. An dem Fahrzeug wurden die Motorhaube, die Frontstrahler und die Stoßstange beschädigt. Die Reparaturkosten werden auf 2.000 Euro geschätzt. Der Verursacher hatte sich nicht darum gekümmert und war weggefahren. Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Main-Kinzig-Kreis

1. Weitere Anrufe falscher Polizisten - Main-Kinzig-Kreis

(neu) Erneut haben sich am Wochenende falsche Polizisten meist bei älteren Mitbürgern telefonisch gemeldet und versucht, an deren Wertsachen zu gelangen. Soweit bislang bekannt, ist der Schwindel aber in keinem Fall geglückt. Bereits in der vergangenen Woche häuften sich im Bereich Maintal, Hanau und Mühlheim die Meldungen über derlei Anrufe. Dieses Mal gingen Meldungen auch aus Gründau, Hasselroth und Linsengericht ein. Nach Erkenntnissen der Hanauer Kriminalpolizei "grasen" die Trickdiebe oftmals ganze Regionen ab und suchen sich ihre Opfer anhand älter klingenden Vornamen meist aus Telefonbüchern heraus. Nach ein bis zwei Wochen ebbt die Zahl der Anrufe dann wieder ab. Auch wenn immer weniger Menschen auf die Masche hereinfallen, warnen die Ermittler gleichwohl vor den Anrufen, die wohl auch in den kommenden Tagen zu erwarten sind. Wenn also ein Kommissar Meyer oder Müller anruft und etwas von einem Einbruch in der Nachbarschaft erzählt, ist stets Vorsicht geboten. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, einen Betrüger an der Strippe zu haben.

2. Polizei stoppt ekelhafte Fracht - Hanau

(neu) Einen Transport offensichtlich frisch geschlachteter Tiere hat die Hanauer Polizei am Sonntagmorgen bei einer Routinekontrolle beendet. Kurz vor 10 Uhr stoppten die Beamten in der Leipziger Straße einen Citroen, in dem ein Ehepaar und deren Sohn aus Erlensee unterwegs war. Im gänzlich ungekühlten Kofferraum der Limousine waren in Mülltüten drei Lämmer und ein Schaf eingepackt, welche augenscheinlich erst kurz zuvor getötet worden waren. Gegen die Fahrzeuginsassen wurde eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz erstattet, da die Tiere vermutlich nicht fachgerecht geschlachtet und transportiert wurden. Unklar ist noch, wohin genau der Fleischtransport gehen sollte. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt mussten die Verdächtigen die Müllsäcke samt Inhalt gegen Nachweis fachgerecht entsorgen. Doch nicht nur die Ladung, sondern auch der Mann am Steuer und der Wagen selbst fielen den Beamten auf. Da der 21-jährige Erlenseer ganz offensichtlich keinen Führerschein mehr besitzt, hätte er sich gar nicht erst ans Lenkrad des Wagens setzen dürfen. Und auch der Citroen gilt bei der Polizei als verkehrsunsicher. Neben einem völlig abgefahrenen Reifen und einem weiteren 18 Jahre alten Pneu hatte der Fahrer statt eines Tankdeckels einfach eine Plastiktüte in die Öffnung gesteckt. Insofern erwarten den 21-Jährigen weitere Anzeigen.

3. Kleinwagen zerkratzt, Garagentor zugeklebt - Maintal

(neu) Wegen Sachbeschädigung in einem aktuellen Fall ermittelt die Maintaler Polizei im Stadtteil Dörnigheim. Ein bislang Unbekannter hatte von Donnerstag auf Freitag letzter Woche den Kleinwagen einer Anwohnerin in der Eichendorffstraße ohne ersichtlichen Grund zerkratzt und das Schloss ihres Garagentors zugeklebt. Der Schaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die zwischen 17 und 15 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden um Anruf bei der Polizei unter der Rufnummer 06181 43020 gebeten.

4. Smart-Fahrerin schwer verletzt - Bundesstraße 45 / Nidderau

(neu) Mit schweren inneren Verletzungen musste am Sonntagnachmittag eine 45 Jahre alte Frau nach einem Verkehrsunfall bei Nidderau-Windecken in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr die Hanauerin von Windecken aus gegen 14 Uhr den Zubringer zur Bundesstraße 45 in Richtung Eichen. Vermutlich wollte sie jedoch nach Hause und hatte sich hierzu falsch eingeordnet, jedenfalls soll sie dann verbotener Weise links in Richtung Hanau abgebogen sein. Dieses Fahrverhalten dürfte für einen 52 Jahre alten Mann aus Nidderau wohl nicht vorhersehbar gewesen sein, der mit seinem Audi Q5 in Richtung Eichen unterwegs war und dann in die Fahrerseite des Kleinwagens prallte. Der Anstoß war so heftig, dass der SUV bis zur Frontscheibe eingedrückt wurde. Auch der Smart wurde erheblich beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass beide Fahrzeuge nur noch Schrottwert besitzen und schätzt den Schaden auf mindestens 25.000 Euro.

Offenbach, 16.11.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

