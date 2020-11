POL-OF: Aufmerksame Bankmitarbeiter vereiteln Enkeltricks; Vermeintliche Schüsse stellten sich als Silvesterkracher heraus; Zeugen gesucht: Skulptur am Mainufer beschädigt und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Aufmerksame Bankmitarbeiter vereiteln Enkeltricks - Dreieich und Hanau

(aa) Zwei Seniorinnen aus Dreieich und Hanau hatten am Mittwoch und Donnerstag das Glück, ihre Ersparnisse an Enkeltrickbetrüger nicht zu verlieren. Denn sie wurden beim beabsichtigten Geldabholen von achtsamen Bankmitarbeiterinnen auf den Betrug aufmerksam gemacht. Es kam zu keiner Geldübergabe an die Betrüger, stattdessen wurde die Polizei alarmiert. Die 81-jährige Dreieicherin hatte am Mittwoch einen Anruf ihrer angeblichen Enkelin erhalten, die nach einem Unfall unbedingt 20.000 Euro benötige. Bei der Hanauerin meldete sich zunächst die vermeintliche Tochter. Die Betrügerin log ihr vor, einen Unfall verursacht zu haben. Danach rief ein Komplize bei der 71-Jährigen an und gab sich als Staatsanwalt aus. Er behauptete, dass für die Tochter nun eine Kaution von 120.000 Euro fällig wäre. Ansonsten käme sie in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei weist daraufhin, Telefonanrufe, bei denen Geld, Schmuck und Wertsachen gefordert werden, sofort zu beenden.

2. Einbrecher kletterten Regenfallrohr hoch - Obertshausen/Hausen

(aa) Zwei Einbrecher waren nach ersten Hinweisen am frühen Freitag in der Straße "Samerwiesen" über einen Balkon im ersten Stock in ein Bürogebäude eingedrungen und mit prall gefüllten Taschen aus einem Erdgeschossfenster geflüchtet. Zwischen 0.50 und 2 Uhr waren die mit schwarzen Jacken und dunklen Kapuzenpullovern bekleideten Täter am Regenfallrohr nach oben geklettert. Sie brachen die Balkontür und im Gebäude weitere Türen auf. Anschließend wurden die Büros durchsucht, wobei noch nicht feststeht, was gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Wer sah die Fahrweise des Mercedes und mehr? - Obertshausen/Autobahn 3

(aa) Die Beamten der Polizeiautobahnstation suchen nach einem nicht alltäglichen Unfall am Mittwochvormittag auf der Autobahn 3 in Richtung Würzburg Zeugen, insbesondere die Insassen eines schwarzen Vitos. Die Polizisten werfen einem jungen Mercedes-Fahrer vor, gegen 10.50 Uhr zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Obertshausen einen Auffahrunfall verursacht zu haben, indem er seinen schwarzen Wagen ohne Grund bis zum Stillstand abgebremst hatte. Dadurch war ein 20-Jähriger mit seinem grauen VW aufgefahren. Der Schaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Der 22-Jährige aus Frankfurt soll davor den Golf-Fahrer aus Obertshausen durch seine Fahrweise unter anderem zum Ausweichen gezwungen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizeiautobahnstation zu melden.

4. Unfallflucht: Wer beschädigte den Außenspiegel? - Obertshausen

(tl) Männlich, etwa 1,80 Meter groß und Fahrzeugführer einer silberfarbenen Mercedes-Limousine: So lautet die spärliche Beschreibung zum Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die der Polizei bislang vorliegt. Der Mann beschädigte mit seinem Auto am Donnerstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, in der Albrecht-Dürer-Straße im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten, grünen Citroen, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt noch die Fahrerin befand. Obwohl durch den Anprall zwar nur geringfügiger Sachschaden entstand, so wird gegen den bis dato Unbekannten nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zu dem Mercedes liegt ferner das Teilkennzeichen OF-MC vor. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

5. Autoknacker trug Steppjacke und Cargohose - Egelsbach

(aa) Ein 20 bis 30 Jahre alter und etwa 1,80 Meter großer Mann durchstreifte am frühen Donnerstagmorgen die Straße "Am Heiligenstock" und brach auf unbekannte Art einen VW auf. Er suchte in dem Golf nach Wertsachen. An einem daneben geparkten Auto überprüfte er die Verschlussverhältnisse. In der Straße "Rottwiese" öffnete der Unbekannte einen Skoda und durchsuchte ebenfalls den Innenraum. Beute machte er nicht. Der Täter hatte kurze schwarze Haare. Er war mit einer blauen Steppjacke, einer grünen Cargohose sowie weißen Sportschuhen bekleidet. Die Kripo nimmt weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Main-Kinzig-Kreis

1. Aufmerksame Bankmitarbeiter vereiteln Enkeltricks - Hanau und Dreieich

2. Vermeintliche Schüsse stellten sich als Silvesterkracher heraus - Hanau

(neu) Für einigen Wirbel sorgten am Donnerstagabend mehrere Jugendliche in Hanau. Mehrere Anwohner der Limesstraße hatten gegen 19.10 Uhr der Polizei gemeldet, dass sie Schüsse aus der Nähe eines Spielplatzes gehört hätten. Die Beamten trafen wenig später vier junge Männer im Alter zwischen 15 und 17 Jahren an, die allerdings keine Schusswaffen einstecken hatten, sondern vermutlich mit Böllern hantiert hatten. Entsprechende Reste von Knallkörpern fanden sich ganz in der Nähe. Zudem hatte sich einer der Jugendlichen leicht an der Hand verletzt, wobei die Ordnungshüter von einem unsachgemäßen Umgang mit einem Kracher ausgeht. Insofern konnte die Polizei die besorgten Anwohner schnell wieder beruhigen.

3. Ist das Fahrrad geklaut? - Hanau

(neu) Wem gehört das schwarze Herrenrad? Das versucht die Hanauer Polizei im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen einen 38 Jahre alten Mann herauszufinden. Der Verdächtige war am 30.10.2020 spätabends von einer Streife in der Schnurstraße kontrolliert worden, wo er mit dem Rad unterwegs war. Abgesehen davon, dass der Mann geringe Mengen unterschiedlicher Drogen einstecken hatte, was ihm eine entsprechende Anzeige einbrachte, hatte er zur Herkunft seines Zweirades keine plausible Erklärung. Die Ordnungshüter gehen daher davon aus, dass das schwarze Rad ohne Beschriftung und dem auffälligen Schloss aus einem Diebstahl stammt, was dem 38-Jährigen eine zweite Anzeige bescherte. Mit der Veröffentlichung eines Bildes erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung oder gar des rechtmäßigen Eigentümers. Die Polizeistation Hanau I ist unter der Rufnummer 06181 100-120 zu erreichen.

Hinweis: Ein Bild des Rades ist der Meldung beigefügt.

4. An der Einmündung hat's gekracht - Bruchköbel

(neu) 11.000 Euro Schaden und einen Leichtverletzen gab es am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Kirleweg / Berliner Straße. Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 38 Jahre alter Mann aus Bruchköbel mit seinem weißen Seat Ibiza die Berliner Straße in Richtung Kirleweg. Dort angekommen, beachtete er nach Auffassung der Polizei nicht die Vorfahrt eines 26-jährigen Fiat-Fahrers, der ebenfalls aus Bruchköbel kommt. Beim Zusammenstoß wurden beide Wagen erheblich beschädigt. Zudem wurde der 26-Jährige leicht verletzt, was nun für den mutmaßlichen Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen Köperverletzung nach sich zieht. Gegenüber der Polizei wollte sich der 38-Jährige zum Sachverhalt erstmal nicht äußern.

5. Zeugen gesucht: Skulptur am Mainufer beschädigt - Maintal-Dörnigheim

(tl) Wer hat die Skulptur umgeworfen? Das fragt die Polizei in Maintal und sucht in dem Zusammenhang aufmerksame Zeugen, die Angaben zu nachfolgendem Sachverhalt machen können, der sich bereits am vergangenen Samstag, 8. November 2020, ereignet hat: Anwohner der Straße "Schöne Aussicht" bemerkten gegen 0.35 Uhr, wie sich mehrere dunkel gekleidete Personen scheinbar an den Kunstskulpturen am Main im dortigen Bereich zu schaffen machten. Eine hinzugerufene Streife konnte vor Ort feststellen, dass eine der Kunstskulpturen herausgerissen war und auf dem Boden lag. Den Schaden an der städtischen Figur schätzen die Ordnungshüter auf circa 1. 000 Euro. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei verdächtige männliche Jugendliche vorläufig festgenommen werden, nachdem sie zunächst vor der Kontrolle geflüchtet waren. Es wird nun geprüft, ob diese etwas mit der Tat zu tun haben. Zur Klärung dieser Frage erhoffen sich die ermittelnden Beamten nun Zeugenhinweise und bitten um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Maintal unter der Telefonnummer 06181 4302-0.

6. Zeugensuche nach Unfallflucht - Maintal

(tl) In der Otto-Hahn-Straße in der Höhe der einstelligen Hausnummern kam es am Mittwochvormittag in der Zeit zwischen 8 und 12.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Gesucht wird der Verursacher, der an einem dort geparkten, braunen Pkw der Marke BMW einen Schaden im vorderen linken Bereich in Höhe von zirka 7.000 Euro herbeiführte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern zu melden.

7. Männer sollen Jacken rausrücken - Schlüchtern

(neu) Wegen versuchten Raubes ermittelt die Kriminalpolizei in einem aktuellen Fall in Schlüchtern und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wie die beiden 19 und 27 Jahre alten Geschädigten aus Schlüchtern gegenüber der Polizei angaben, seien sie am Donnerstag, gegen 21.15 Uhr, zu Fuß zwischen der Stadthalle und der Lotichiusstraße unterwegs gewesen. An einer großen Sitzbank hätten sich fünf oder sechs Männer aufgehalten. Diese hätten sie dann aufgefordert, ihre Jacken auszuziehen und herauszugeben. Als sich die beiden Männer weigerten, habe einer der Unbekannten eine Schusswaffe gezogen und in ihre Richtung gezielt. Darauf rannten die Überfallenen weg und gingen wenig später zur Polizei. Dort konnten sie nur eine vage Beschreibung der Täter abgeben und auch die Waffe nicht näher beschreiben. Die "Sechsergruppe" sei dunkel gekleidet gewesen und alle hätten dunkle Haare und einen dunklen Teint gehabt. Für Hinweise ist die Kripo Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 8270 erreichbar.

