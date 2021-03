Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Sportlerheim

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 20. März (Samstag), 19.45 Uhr bis zum 21. März (Sonntag), 11.30 Uhr, Zugang zu einem Sportlerheim in der Carl-Diem-Straße. Dazu brachen sie ein Schiebetor sowie ein Fenster am Gebäude auf. Aus dem Sportlerheim wurden mehrere Schlüssel entwendet.

