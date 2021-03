Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 79 vom 20.03.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Hückelhoven - Einbrecher von Kind überrascht Am 19.03.2021 kam es auf der Jülicher Straße in Hückelhoven zu einem Einbruch. Um 18:35 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus ein. Als dieser das Obergeschoss nach Beute durchsuchte, wurde er von einem Kind überrascht. Daraufhin floh er unerkannt in Richtung Neckarstraße. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, 180cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlanke Statur, braune kurze Haare, schwarze Jacke, Zahnspange, "asiatisches Erscheinungsbild"

Hückelhoven-Ratheim - Wohnwagen aufgebrochen Am Morgen des 19.02.2021 um 09:30 Uhr wurde auf der Buscher Straße von einem Zeugen beobachtet wie drei männliche Täter in einen Wohnwagen einbrachen. Als sie von dem Zeugen angesprochen wurden, flohen sie über einen Zaun in unbekannte Richtung. An gleicher Stelle wurden zwei weitere Wohnwagen aufgebrochen. Angaben über mögliche Beute liegen bislang nicht vor.

Geilenkirchen - Golfclubmobil entwendet

Am 18.03.2021 um 19:20 Uhr stellte ein Zeuge fest, dass ein Golfclubmobil vom Golfplatz fehlte. Der Eigentümer machte sich daraufhin auf die Suche nach dem Fahrzeug. In der Ortslage Geilenkirchen kam ihm das Golfclubmobil mit zwei Tätern auf der Straße entgegen. Diese stellten das Fahrzeug in einer Seitenstraße ab und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug ist nicht für den Gebrauch im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Geilenkirchen - Heckscheibe an PKW eingeschlagen Zwischen dem 18.03.2021 19:30 Uhr und dem 19.03.2021 10:00 Uhr wurde an einem PKW Mitsubishi von unbekannten Tätern die Heckscheibe eingeschlagen. Dieser war auf der Arndtstraße geparkt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem PKW entwendet.

Verkehrsunfälle:

Hückelhoven-Brachelen - Kind von PKW erfasst Am 19.03.2021 gegen 16:00 Uhr kam es in Hückelhoven Brachelen auf der Kreuzung Linderner Straße / Kirchgrabenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 4 jährigen Kind. Das Kind befuhr mit seinem Fahrrad die Kirchgrabenstraße in Richtung Linderner Straße entgegen der Einbahnstraße. Der 58 jährige PKW Fahrer befuhr die Linderner Straße in Richtung Südstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Kind zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell