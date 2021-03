Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Farbschmierereien an Ladenlokal

Erkelenz (ots)

In der Zeit zwischen dem 17. März (Mittwoch), 21 Uhr und dem 18. März (Donnerstag), 8 Uhr, wurde durch unbekannte Täter die Außenrolllade eines Ladenlokals am Markt in Erkelenz mit weißer sowie schwarzer Farbe besprüht.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, Hinweise über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg mitzuteilen. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell