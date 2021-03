Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnwagen beschädigt

Dattenberg (ots)

Im Zeitraum vom 16.03.2021 bis zum 17.03.2021 wurde ein abgestellter Wohnanhänger in Dattenberg, Zum Schwarzen See, beschädigt. Nach dem Spurenbild ist zu vermuten, dass ein Fahrzeug den Anhänger touchierte und der Fahrer sich dann unerlaubt entfernte. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell