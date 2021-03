Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf- Täter nach Diebstahl im Drogeriemarkt festgenommen

Herdorf (ots)

Am 17.03.2021, gegen 15:50 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt in Herdorf zu einem Ladendiebstahl. Der 36-jährige Tatverdächtigte stahl Waren im Wert von über 240EUR; konnte jedoch unmittelbar nach der Tatausführung festgenommen werden. Die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden durch die hiesige Polizei durchgeführt.

