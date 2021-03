Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw zerkratzt

Erpel (ots)

Am Mittwochabend meldete der geschädigte Pkw-Halter, ein 23-jähriger Mann aus Erpel, dass sein geparkter Pkw in der Bahnhofstraße in Erpel zerkratzt wurde. Bereits in der Vergangenheit wurde das Fahrzeug mehrfach beschädigt, Hinweise auf die Täterschaft liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

